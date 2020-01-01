Le radiateur de chauffage central en fonte est un choix traditionnel qui offre une excellente inertie thermique, permettant de maintenir la chaleur plus longtemps après l’arrêt du système de chauffage. Grâce à sa capacité à retenir et diffuser la chaleur de manière homogène, il est idéal pour les bâtiments nécessitant un chauffage constant et durable. Disponible en différentes configurations (colonnes, panneaux, modèles décoratifs), le radiateur en fonte est particulièrement adapté aux installations anciennes, mais convient également aux rénovations modernes. Son design classique et robuste, allié à une efficacité thermique éprouvée, en fait une solution prisée pour les projets résidentiels et commerciaux. Cette page présente une sélection de radiateurs en fonte pour chauffage central, alliant performance et esthétique.