Le rail pour appareillage modulaire est un élément indispensable à la fixation des dispositifs de protection et de commande dans les tableaux électriques. Normalisé (type DIN), le rail pour appareillage modulaire permet de monter facilement disjoncteurs, contacteurs, interrupteurs différentiels ou relais, tout en assurant une parfaite tenue mécanique. Il garantit une installation ordonnée, évolutive et conforme aux exigences des professionnels du bâtiment, du tertiaire ou de l’industrie. Disponible en différentes longueurs et matériaux (acier zingué, aluminium), le rail pour appareillage modulaire optimise l’agencement des composants dans les coffrets électriques. Sa compatibilité avec l’ensemble des équipements modulaires du marché en fait un support universel pour la distribution électrique.