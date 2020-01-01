Récupérateur de chaleur

Les récupérateurs de chaleur récupèrent l’énergie de l’air extrait pour préchauffer l’air neuf entrant dans un bâtiment. Intégrés dans les VMC double flux ou les CTA, ils améliorent l’efficacité énergétique des installations tout en limitant les pertes. À plaques, rotatifs ou à flux croisés, ils permettent d’atteindre jusqu’à 90 % de récupération thermique. Utilisés dans les logements, bureaux, écoles ou hôpitaux, ils contribuent au confort intérieur et aux économies d’énergie. Optez pour un récupérateur adapté à vos débits et contraintes thermiques.