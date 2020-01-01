Le réducteur de pression est un dispositif clé dans les installations sanitaires, permettant de réguler la pression de l’eau en amont des équipements afin de préserver leur bon fonctionnement. Trop de pression peut entraîner des fuites, une usure prématurée des appareils ou encore des nuisances sonores dans les canalisations. En stabilisant la pression, le réducteur protège les chauffe-eaux, robinetteries et tuyauteries tout en contribuant à la réduction des consommations d’eau. Installé sur les arrivées générales ou à proximité d’équipements sensibles, il est indispensable pour garantir la sécurité, le confort et la conformité des réseaux. Pour les professionnels du bâtiment, choisir un réducteur de pression adapté au débit, à la pression d'entrée et au type d'installation est essentiel. Sur cette page, retrouvez une sélection de solutions techniques fiables et performantes pour vos projets de construction ou de rénovation.