Régulateur, contrôleur de débit

Le régulateur ou contrôleur de débit est un dispositif essentiel dans les installations de chauffage, de ventilation ou de distribution d’eau pour assurer un flux constant et équilibré. Il permet de maîtriser le débit des fluides (air, eau, vapeur) dans les réseaux hydrauliques ou aérauliques, garantissant ainsi une répartition homogène, une meilleure performance énergétique et une protection des équipements. Utilisé en résidentiel, tertiaire ou industriel, il s’intègre facilement aux systèmes CVC ou aux réseaux de planchers chauffants. Certains modèles intègrent des fonctions de mesure, de régulation automatique ou de réglage manuel selon les besoins. Cette page regroupe une sélection de régulateurs et contrôleurs de débit conçus pour les professionnels, alliant précision, durabilité et conformité aux normes techniques en vigueur.