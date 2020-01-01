Le régulateur de chauffage ou de ventilation est un équipement essentiel pour ajuster automatiquement le fonctionnement des systèmes thermiques ou aérauliques en fonction des besoins réels du bâtiment. En pilotant la température, le débit d’air ou la puissance des équipements, il permet de garantir un confort optimal tout en réduisant les consommations énergétiques. Utilisé dans le résidentiel, le tertiaire ou l’industrie, il s’intègre à des installations neuves ou en rénovation, avec des versions analogiques, numériques ou connectées. Certains modèles gèrent plusieurs zones ou équipements simultanément, avec des fonctions avancées de programmation, de détection ou de supervision à distance. Cette page propose une sélection de régulateurs conçus pour les professionnels, alliant précision, performance et conformité aux normes en vigueur.