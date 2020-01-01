Le régulateur conventionnel sur température est un dispositif de contrôle simple et fiable permettant de maintenir une température stable dans une installation de chauffage ou de ventilation. Il agit en fonction de la température mesurée, sans programmation horaire, et convient parfaitement aux systèmes nécessitant un pilotage constant ou minimaliste. Utilisé en résidentiel, tertiaire ou industriel, il peut être associé à des chaudières, convecteurs, ventilateurs ou circuits de chauffage à eau. Ce type de régulation se distingue par sa facilité d’installation, sa robustesse et sa compatibilité avec de nombreuses configurations techniques. Cette page présente une sélection de régulateurs conventionnels sur température, destinés aux professionnels à la recherche de solutions de gestion thermique simples, précises et économiques.