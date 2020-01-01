Le régulateur pour convecteur électrique permet d’ajuster précisément la température d’un espace chauffé grâce à un contrôle direct de l’appareil. Intégré ou déporté, il offre un pilotage simple et efficace, en fonction des habitudes des utilisateurs, des horaires ou de la température ambiante. Ce type de régulation est particulièrement adapté aux logements individuels, aux bureaux ou aux petits locaux tertiaires, où il contribue à améliorer le confort thermique tout en limitant les consommations d’électricité. Les modèles les plus récents proposent des fonctions programmables ou connectées, avec une gestion à distance via smartphone ou box domotique. Cette page regroupe une sélection de régulateurs pour convecteurs électriques, conçus pour répondre aux besoins des professionnels en neuf comme en rénovation.