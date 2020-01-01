Régulation, visualisation de trafic, péage

Les systèmes de régulation, visualisation de trafic et péage permettent de fluidifier la circulation, d’assurer la sécurité routière et de gérer les infrastructures de transport. Caméras, capteurs, panneaux à messages variables, radars, barrières automatiques ou systèmes de reconnaissance de plaques sont autant d’équipements interconnectés qui transmettent des données en temps réel aux centres de supervision. Ces solutions sont essentielles pour optimiser les flux sur les autoroutes, dans les tunnels, les zones urbaines ou les voies à péage. Elles facilitent la gestion du trafic, l'information des usagers, le contrôle des accès ou la tarification dynamique. Destinés aux gestionnaires d’infrastructures et collectivités, ces équipements de gestion intelligente du trafic s’inscrivent dans une logique de mobilité durable et connectée.