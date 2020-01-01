La rénovation de fenêtres permet d’améliorer les performances thermiques, acoustiques et esthétiques des menuiseries sans dépose complète. Elle consiste à installer de nouvelles huisseries sur le dormant existant ou à remplacer certains composants (vitrage, joints, poignées, etc.). Ce procédé évite les travaux lourds et limite les pertes d’isolation pendant le chantier. Il s’adapte à la majorité des matériaux (bois, PVC, alu) et s’intègre aussi bien en habitat individuel qu’en collectif. Les solutions disponibles permettent de remettre à neuf des menuiseries anciennes tout en respectant les normes actuelles. Parcourez les produits proposés pour identifier les systèmes de rénovation adaptés à vos projets.