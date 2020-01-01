Rénovation de revêtement de sol ancien

Les produits pour la rénovation de revêtements de sol anciens permettent de restaurer, protéger ou recouvrir efficacement des surfaces existantes sans les déposer. Ils s’appliquent sur des sols en PVC, carrelage, béton ou bois, et offrent une solution rapide pour redonner un aspect neuf, améliorer la performance ou adapter l’usage du sol. Résines, films techniques, peintures spécifiques ou sous-couches de recouvrement : chaque solution répond à des contraintes d’adhérence, de résistance ou d’esthétique. Ces produits permettent d’éviter des travaux lourds tout en modernisant les espaces. Consultez les solutions disponibles pour sélectionner celle adaptée à vos supports, à la fréquentation et aux objectifs du chantier.