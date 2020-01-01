Repérage, étiquetage de bornier, câble

Le repérage et l’étiquetage de borniers et câbles sont indispensables pour garantir une installation électrique claire, fiable et conforme aux exigences normatives. Dans les tableaux de distribution, armoires électriques, réseaux industriels ou installations tertiaires, un marquage précis facilite les opérations de maintenance, de dépannage et d’évolution des systèmes. Étiquettes adhésives, gaines thermorétractables, clips, bagues ou manchons : les solutions sont nombreuses et doivent s’adapter aux contraintes de température, d’humidité ou de frottement. Les repères doivent rester lisibles dans le temps, y compris dans des environnements exigeants. Certains systèmes permettent une impression personnalisée pour une gestion centralisée du câblage. Consulte ici des solutions professionnelles pour un étiquetage durable et normé de tous types de connexions électriques.