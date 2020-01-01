La catégorie réseau divers regroupe l’ensemble des solutions techniques nécessaires à la réalisation ou à la rénovation des réseaux spécifiques du bâtiment : conduits secondaires, gaines techniques, passages de câbles ou canalisations particulières. Ces équipements sont utilisés dans des configurations spécifiques, en complément des réseaux principaux de plomberie, chauffage, ventilation ou électricité. Adaptés aux environnements résidentiels, tertiaires ou industriels, ils permettent d’assurer la continuité, la sécurité et la fiabilité des installations. Retrouvez ici les produits adaptés à chaque type de réseau secondaire ou spécialisé.