Revêtement de sol coulé : une solution continue, sans joints, qui garantit hygiène, étanchéité et facilité d’entretien. Appliqué en phase liquide, ce sol technique forme un revêtement uniforme et résistant, parfaitement adapté aux environnements hospitaliers, industriels, tertiaires ou scolaires. Il offre une excellente résistance mécanique et chimique, ainsi qu’une forte durabilité dans le temps. Ce type de sol peut intégrer des propriétés antistatiques, acoustiques ou antidérapantes selon les besoins du chantier. Son rendu lisse et moderne permet également une intégration esthétique dans des projets contemporains. Disponible en différentes teintes et finitions, il répond aux normes de sécurité et de performance pour tous types de locaux à forte exigence.