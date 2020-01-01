Le revêtement de sol en ardoise séduit par son esthétique naturelle et sa résistance aux usages intensifs. Utilisée dans les projets d’aménagement intérieur comme extérieur, l’ardoise apporte une touche authentique et élégante aux sols des bâtiments résidentiels et tertiaires. Antidérapante et durable, elle convient parfaitement aux zones humides ou à fort passage. Ce matériau, apprécié pour sa facilité d’entretien et ses performances en isolation thermique, s’intègre dans les démarches de construction durable. Retrouvez sur cette page les solutions techniques en ardoise pour valoriser vos chantiers professionnels.