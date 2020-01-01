Le revêtement de sol en pierre est synonyme de durabilité, d’élégance et de performance pour les aménagements intérieurs comme extérieurs. Utilisé dans les logements, les bâtiments publics ou les espaces commerciaux, il se décline en pierres naturelles (granit, travertin, ardoise, calcaire…), reconstituées ou taillées, offrant une grande variété de textures et de teintes. Résistant à l’usure, au gel et aux charges, ce type de revêtement s’adapte aux sols à fort passage et aux conditions climatiques exigeantes. Il peut être posé en dallage, en pavés ou en opus selon le rendu souhaité. Découvrez les solutions listées pour choisir un revêtement de sol en pierre esthétique, robuste et adapté à l’usage prévu.