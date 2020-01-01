Revêtement de sol en gneiss

Le gneiss est une pierre naturelle métamorphique particulièrement adaptée aux revêtements de sol extérieurs. Apprécié pour sa texture veinée et ses tons nuancés, il allie esthétique et solidité. Ce matériau résiste bien au gel, aux intempéries et aux charges mécaniques, ce qui en fait un choix fiable pour les terrasses, allées ou espaces publics. Son caractère non glissant et sa durabilité en font un allié pour les chantiers de longue durée. Découvrez les solutions techniques en gneiss proposées par les fabricants pour vos projets d’aménagement.