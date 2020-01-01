Revêtement de sol en granit

Le granit, roche magmatique très dure, est un classique des revêtements de sol pour les professionnels du bâtiment. Résistant aux chocs, aux taches et aux intempéries, il est particulièrement indiqué pour les zones à fort trafic : voiries, halls, escaliers ou terrasses. Son aspect poli, flammé ou bouchardé permet une grande variété de rendus esthétiques. Le granit est aussi un excellent choix pour sa longévité et son entretien simplifié. Retrouvez les solutions en granit adaptées à tous vos chantiers de pose intérieure ou extérieure.