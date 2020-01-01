Revêtement de sol en marbre et brèche de marbre

Le marbre et la brèche de marbre confèrent élégance et raffinement aux revêtements de sol. Appréciés dans les projets haut de gamme, ils offrent des finitions brillantes ou adoucies, avec des nuances variées selon les origines. Bien que plus sensibles aux rayures, ces matériaux restent prisés pour les halls, hôtels, musées ou villas de standing. Ils sont aussi valorisés pour leurs performances thermiques lorsqu’associés à un chauffage au sol. Parcourez notre sélection de marbres et brèches pour vos projets décoratifs et techniques.