Revêtement de sol en marbre reconstitué

Le marbre reconstitué combine fragments de marbre et liants pour offrir un revêtement de sol esthétique et plus accessible que le marbre massif. Il conserve l’élégance de la pierre tout en facilitant la pose et l’entretien. Disponible en dalles ou carreaux, il s’adapte aux projets résidentiels et tertiaires. Sa résistance et ses propriétés antidérapantes en font un matériau fiable pour les zones de passage. Consultez les solutions en marbre reconstitué adaptées à vos besoins professionnels.