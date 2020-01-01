Revêtement de sol en porphyre

Le porphyre est une roche volcanique dense et résistante, idéale pour les revêtements de sol soumis à de fortes contraintes. Utilisé en voirie, aménagement urbain ou espaces piétons, il séduit par sa durabilité, son aspect rustique et ses teintes naturelles (brun, rouge, gris). Très résistant à l’usure, au gel et aux charges lourdes, il convient aux chantiers exigeants en extérieur. Ce matériau antidérapant assure également une bonne tenue dans le temps. Consultez les solutions techniques en porphyre disponibles pour vos aménagements professionnels.