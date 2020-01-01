Revêtement de sol en quartzite

La quartzite est une pierre naturelle composée de quartz, réputée pour sa dureté et son élégance. Utilisée comme revêtement de sol, elle offre un aspect scintillant et texturé qui apporte de la lumière aux espaces. Sa grande résistance à l’abrasion, aux UV et aux variations climatiques en fait un matériau adapté à l’extérieur comme à l’intérieur. Idéale pour les projets architecturaux contemporains, la quartzite se décline en dalles, carreaux ou pavés. Retrouvez sur cette page les produits en quartzite pour vos projets professionnels.