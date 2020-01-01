Revêtement de sol en schiste

Le schiste, pierre feuilletée d’aspect brut ou adouci, est un matériau de revêtement de sol recherché pour son rendu minéral et sa solidité. Il s’intègre harmonieusement dans les architectures contemporaines ou traditionnelles. Adapté aux usages intérieurs comme extérieurs, le schiste présente une bonne résistance aux intempéries et à l’usure. Il offre également un bon comportement antidérapant, ce qui le rend pratique dans les zones humides. Retrouvez les solutions en schiste sélectionnées pour les chantiers du bâtiment.