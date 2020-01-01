Revêtement de sol en travertin

Le travertin, pierre calcaire à l’aspect poreux, est très utilisé dans les aménagements de sol pour son esthétique chaleureuse et rustique. Il se décline en plusieurs finitions (vieilli, adouci, brossé) et s’adapte à de nombreux contextes : terrasses, piscines, pièces de vie. Résistant et antidérapant, il répond aux besoins techniques des professionnels du bâtiment, tout en assurant une pose facile. Retrouvez ici une sélection de revêtements en travertin pour vos chantiers.