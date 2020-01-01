Le revêtement de sol industriel est conçu pour répondre aux fortes contraintes mécaniques, chimiques et hygiéniques des environnements de production, de stockage ou de logistique. Ces solutions techniques assurent une excellente résistance à l’usure, aux chocs, aux charges roulantes ou à l’abrasion. Résines époxy, polyuréthane, dalles en PVC, peintures de sol haute performance… chaque produit s’adapte aux exigences spécifiques des locaux industriels ou agroalimentaires. Outre leur durabilité, ces revêtements offrent des propriétés antidérapantes, étanches ou faciles à entretenir. Certains sont également adaptés aux zones sensibles en termes de sécurité ou de propreté. Consultez les solutions disponibles pour choisir le revêtement de sol industriel adapté à vos contraintes de chantier.