Le sol industriel regroupe l’ensemble des revêtements adaptés aux contraintes des sites de production, de logistique ou de stockage. Résistance mécanique, étanchéité, sécurité ou facilité d’entretien sont les critères clés à considérer. Ces sols se déclinent sous forme de résines techniques, mortiers spéciaux, peintures renforcées ou dalles emboîtables. Chacun répond à un usage spécifique : trafic intense, résistance chimique, propriétés antidérapantes ou conductivité électrostatique. Ces solutions permettent également de maintenir l’hygiène dans les milieux sensibles. En neuf comme en rénovation, les sols industriels contribuent à la durabilité et à la sécurité des installations. Consultez les produits disponibles pour équiper efficacement vos espaces.