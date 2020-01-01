Sol industriel
Le sol industriel regroupe l’ensemble des revêtements adaptés aux contraintes des sites de production, de logistique ou de stockage. Résistance mécanique, étanchéité, sécurité ou facilité d’entretien sont les critères clés à considérer. Ces sols se déclinent sous forme de résines techniques, mortiers spéciaux, peintures renforcées ou dalles emboîtables. Chacun répond à un usage spécifique : trafic intense, résistance chimique, propriétés antidérapantes ou conductivité électrostatique. Ces solutions permettent également de maintenir l’hygiène dans les milieux sensibles. En neuf comme en rénovation, les sols industriels contribuent à la durabilité et à la sécurité des installations. Consultez les produits disponibles pour équiper efficacement vos espaces.