Le revêtement de sol métallique est destiné aux zones soumises à des contraintes élevées, comme les sites industriels, plateformes logistiques ou infrastructures techniques. En aluminium, acier ou inox, ces revêtements offrent une résistance accrue aux charges lourdes, aux chocs, aux produits chimiques et à l’humidité. Leur surface peut être lisse, striée ou antidérapante, garantissant sécurité et stabilité même dans les environnements humides ou glissants. Certains modèles sont perforés ou ajourés pour assurer le drainage ou la ventilation des espaces. Ce type de revêtement est particulièrement recommandé pour les passerelles, planchers surélevés, quais, escaliers ou locaux techniques. Découvrez les solutions adaptées à vos projets de sols exigeants.