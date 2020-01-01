Le caillebotis et revêtement de sol métallique constitue une solution technique puissante pour aménager des surfaces intérieures et extérieures à forte contrainte. Fabriqués en acier galvanisé, inox, aluminium, ou même résine polyester, ces panneaux à maille ouverte offrent une résistance mécanique remarquable, une excellente évacuation des liquides ou de la poussière, et une performance antidérapante idéale en milieux industriels, logistiques ou agroalimentaires. Compatibles avec les zones à trafic intense et les exigences de sécurité, ils garantissent durabilité, ventilation passive et stabilité dimensionnelle. En version sur mesure ou standard, ils s’intègrent à vos passerelles, planchers techniques, escaliers ou bouches de ventilation. Parcourez dès maintenant les solutions professionnelles disponibles selon les spécifications de votre chantier.