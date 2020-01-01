Le revêtement de voirie en pavage est une solution esthétique et durable pour l’aménagement des rues, places, parcs et autres espaces publics. Il permet de créer des surfaces résistantes, faciles à entretenir et adaptées aux conditions de circulation piétonne et véhiculaire.

Les pavés en béton, pierre naturelle, grès ou résine se déclinent en plusieurs formats, couleurs et textures pour répondre aux besoins spécifiques des projets urbains ou résidentiels.

Cette page propose une sélection de revêtements de voirie en pavage destinés aux professionnels du BTP, des collectivités et de l’aménagement urbain, afin de créer des espaces publics durables et esthétiques.