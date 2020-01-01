Le revêtement en pierre mince est une solution esthétique et performante pour habiller les façades, murs intérieurs ou sols. Constitué de fines plaques de pierre naturelle, il combine l’élégance et la noblesse du matériau avec une mise en œuvre simplifiée grâce à sa légèreté. Sa faible épaisseur réduit les contraintes structurelles et facilite la pose, même en rénovation. Résistant et durable, le revêtement en pierre mince conserve les qualités techniques et visuelles de la pierre traditionnelle tout en offrant une grande variété de teintes et de finitions. Utilisé dans le bâtiment pour valoriser le patrimoine comme pour moderniser des constructions contemporaines, il répond aux exigences esthétiques et techniques des professionnels. Parcourez les solutions proposées pour trouver le revêtement en pierre mince le plus adapté à vos projets.