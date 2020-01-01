Enveloppe technique, mur-rideau

L’enveloppe technique du bâtiment, et plus particulièrement les murs-rideaux, joue un rôle clé dans la performance thermique, acoustique et esthétique des façades. Utilisés principalement sur les bâtiments tertiaires, commerciaux ou à forte valeur architecturale, les murs-rideaux permettent de créer de grandes surfaces vitrées tout en assurant l’étanchéité à l’air et à l’eau. Composés de structures porteuses en aluminium ou en acier et de vitrages techniques, ils contribuent à la régulation énergétique du bâtiment et à son confort intérieur. Modulaires et personnalisables, ces systèmes s’intègrent parfaitement à des projets contemporains et ambitieux. Retrouvez ici une sélection de solutions professionnelles pour concevoir des façades innovantes, durables et conformes aux normes environnementales.