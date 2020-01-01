Rideau et voilage

Les rideaux et voilages apportent une touche décorative tout en jouant un rôle de gestion de la lumière et de l’intimité. Utilisés en résidentiel, tertiaire ou hôtellerie, ils se déclinent en une grande variété de matières (coton, lin, polyester, velours), de motifs et de niveaux d’occultation. Ils peuvent être installés sur des tringles murales ou plafonnières, à œillets, pattes ou galons fronceurs. Certains modèles intègrent des propriétés techniques : retardateurs de flamme, thermiques, acoustiques ou occultants. Retrouvez ici des solutions esthétiques et fonctionnelles pour tous types de projets.