La robinetterie bâtiment regroupe l’ensemble des dispositifs de commande et de régulation des flux d’eau dans les installations sanitaires, de chauffage et industrielles. Elle comprend une variété de produits tels que les vannes, robinets d’arrêt, robinets d’équerre, clapets, et autres accessoires essentiels au bon fonctionnement des réseaux hydrauliques. Ces équipements doivent répondre à des critères stricts de fiabilité, de résistance à la pression et de conformité aux normes en vigueur. Les professionnels du bâtiment doivent sélectionner des produits adaptés aux spécificités de chaque projet, qu’il s’agisse de constructions neuves ou de rénovations. Sur cette page, découvrez une sélection de solutions techniques performantes et durables, conçues pour répondre aux exigences des installations collectives, tertiaires ou industrielles.