La robinetterie pour gaz est un élément essentiel des installations alimentées en gaz naturel ou en gaz de pétrole liquéfié (GPL), qu’il s’agisse de bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels. Elle regroupe différents dispositifs de commande et de sécurité tels que les robinets à sphère, vannes d’arrêt, détendeurs ou encore clapets anti-retour. Ces équipements doivent répondre à des exigences strictes en matière d’étanchéité, de résistance à la pression et de conformité aux normes de sécurité (notamment la norme EN 331). Utilisés en amont ou en aval des appareils gaz (chaudières, plaques de cuisson, chauffe-eau), ils permettent un contrôle fiable de la distribution et facilitent les opérations de maintenance. Sur cette page, retrouvez une sélection de robinetterie gaz adaptée aux besoins des professionnels du bâtiment, conçue pour garantir la sécurité, la durabilité et la performance des installations.