Robinetterie sanitaire électronique infra-rouge

La robinetterie sanitaire électronique infrarouge représente une solution innovante pour les installations sanitaires, alliant hygiène, économie d'eau et confort d'utilisation. Grâce à des capteurs infrarouges, ces équipements permettent un déclenchement sans contact, réduisant ainsi les risques de contamination croisée et assurant une hygiène optimale, notamment dans les lieux publics et les établissements recevant du public. Les modèles disponibles offrent des fonctionnalités avancées telles que la régulation automatique du débit, des systèmes anti-vandalisme avec arrêt automatique après un certain temps d'écoulement continu, et des options d'alimentation par piles ou secteur. Certains dispositifs intègrent également des technologies de rinçage hygiénique périodique pour prévenir la stagnation de l'eau. Sur cette page, découvrez une sélection de solutions techniques fiables et durables, adaptées aux besoins des professionnels du bâtiment pour des projets de construction neuve ou de rénovation.