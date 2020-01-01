La robinetterie sanitaire mélangeuse, composée de deux commandes distinctes pour l'eau chaude et l'eau froide, permet un réglage manuel du débit et de la température. Appréciée pour son design classique et sa robustesse, elle s'intègre parfaitement dans les projets de rénovation ou les environnements où le style rétro est recherché. Les mélangeurs sont disponibles en différentes configurations : monotrou, en batterie ou murale, s'adaptant ainsi aux lavabos, éviers, baignoires et douches. Certains modèles intègrent des têtes céramiques pour une meilleure durabilité et un confort d'utilisation accru. Bien que moins ergonomiques que les mitigeurs, les mélangeurs restent une solution fiable et économique pour les installations sanitaires. Sur cette page, découvrez une sélection de produits techniques répondant aux besoins des professionnels du bâtiment, alliant esthétique, performance et conformité aux normes en vigueur.