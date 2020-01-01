La robinetterie sanitaire pour collectivité est spécifiquement conçue pour les environnements à forte fréquentation, où durabilité, hygiène et maîtrise de la consommation d’eau sont essentielles. Installée dans les établissements recevant du public (écoles, centres sportifs, hôpitaux, administrations…), elle doit répondre à des exigences strictes en matière de sécurité, d’ergonomie et de conformité réglementaire. On y retrouve des équipements temporisés, mécaniques ou électroniques, permettant un déclenchement contrôlé et une fermeture automatique pour éviter le gaspillage. Certains modèles sont également renforcés pour prévenir les actes de vandalisme. Sur cette page, accédez à une sélection de solutions techniques fiables et performantes, adaptées aux besoins des professionnels du bâtiment, que ce soit en construction neuve ou en rénovation de sanitaires collectifs.