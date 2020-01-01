La robinetterie sanitaire simple regroupe les équipements essentiels assurant l'alimentation en eau dans les installations sanitaires. Composée principalement de robinets à commande unique, elle offre une solution fiable et économique pour les points d'eau tels que lavabos, éviers ou lave-mains. Ces dispositifs, souvent utilisés dans les environnements résidentiels, tertiaires ou collectifs, se distinguent par leur simplicité d'utilisation et leur facilité d'entretien. Certains modèles intègrent des fonctionnalités spécifiques, comme des temporisations pour limiter la consommation d'eau ou des systèmes anti-vandalisme pour les lieux publics. Les professionnels du bâtiment doivent veiller à choisir des produits conformes aux normes en vigueur, garantissant durabilité et performance. Sur cette page, découvrez une sélection de solutions techniques adaptées aux besoins des chantiers en construction neuve ou en rénovation, alliant efficacité, robustesse et conformité réglementaire.