Rupteur de ponts thermiques

Les rupteurs de ponts thermiques sont des éléments intégrés à la structure pour limiter les déperditions d’énergie aux jonctions sensibles (dalles, balcons, acrotères…). Ils coupent les transferts thermiques entre les éléments porteurs extérieurs et l’intérieur du bâtiment. Fabriqués en matériaux isolants rigides, ils répondent aux exigences de la RE2020 et favorisent l’étanchéité globale. Ces dispositifs sont essentiels pour améliorer les performances énergétiques et supprimer les risques de condensation ou de moisissures.