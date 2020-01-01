Sanitaire, douche de sécurité

Les sanitaires de sécurité, tels que les douches et lave-yeux de sécurité, sont conçus pour assurer la protection des personnes en cas d’exposition à des substances dangereuses. Indispensables dans les laboratoires, ateliers, usines ou sites industriels, ces équipements permettent un rinçage rapide et efficace en cas d’accident chimique ou thermique. Conformes aux normes de sécurité (type EN 15154), ils existent en versions murales, sur pied ou combinées, avec déclenchement manuel ou automatique. Leur installation est recommandée à proximité immédiate des zones à risque. Découvrez notre sélection de douches et équipements sanitaires de sécurité adaptés aux environnements professionnels exigeants, pour garantir la santé et la sécurité des utilisateurs.