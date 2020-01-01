Sanitaire pour handicapé

Les sanitaires pour personnes en situation de handicap sont conçus pour garantir l’accessibilité, l’autonomie et la sécurité dans tous types de bâtiments, conformément à la réglementation PMR (personnes à mobilité réduite). WC surélevés, lavabos suspendus, barres d’appui, douches accessibles ou sièges de douche rabattables font partie des équipements essentiels pour répondre aux exigences des ERP, logements adaptés ou établissements de santé. Les produits proposés s’intègrent facilement en neuf comme en rénovation, tout en respectant les normes d’installation (largeur de passage, hauteur, dégagement, etc.). Découvrez notre sélection de sanitaires PMR fiables, durables et fonctionnels, à destination des professionnels du BTP engagés dans l’accessibilité universelle.