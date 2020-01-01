Le sealer pour revêtement de sol est une sous-couche technique destinée à renforcer l’adhérence et la résistance des finitions sur béton, carrelage ou supports poreux. Il bloque la remontée des poussières, régule l’absorption et prépare le sol à recevoir peintures, résines ou vernis. Essentiel en milieu industriel ou commercial, il améliore la durabilité des systèmes de revêtement et réduit les risques de décollement. Un allié pour des sols performants, esthétiques et durables.