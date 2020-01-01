Séparateur de gouttelette

Les séparateurs de gouttelettes éliminent l’humidité résiduelle de l’air dans les circuits de traitement aéraulique ou frigorifique. Ils évitent la projection de gouttes d’eau dans les conduits, préservent les équipements et améliorent la qualité de l’air distribué. Indispensables dans les centrales de traitement d’air, tours de refroidissement ou gaines de soufflage, ils assurent une séparation efficace sans perturber le flux d’air. Fabriqués en inox, plastique ou aluminium, ils s’adaptent à chaque environnement.