Le seuil pour porte est un élément fonctionnel essentiel qui assure l’étanchéité, la résistance mécanique et parfois l’accessibilité des menuiseries extérieures. Installé entre le bâti et le sol, il garantit une transition propre entre intérieur et extérieur tout en limitant les infiltrations d’eau, d’air ou de poussière. Les seuils peuvent être en aluminium, acier, bois ou composite, et se déclinent en modèles plats, à pente ou à rupture thermique. Ils répondent aux normes d’accessibilité PMR (seuil abaissé, pente douce) dans les bâtiments recevant du public ou résidentiels. Certains seuils sont également coupe-feu ou acoustiques selon les besoins du projet. Simples à poser, résistants et durables, ils s’adaptent à tous types de portes : entrée, terrasse, technique, industrielle. Explorez ici les modèles disponibles.