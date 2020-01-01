Silencieux pour distribution aéraulique

Les silencieux pour réseaux aérauliques réduisent les nuisances sonores générées par la circulation de l’air ou les équipements. Intégrés dans les gaines ou placés en amont des diffuseurs, ils participent au confort acoustique des locaux, notamment en tertiaire, résidentiel ou hospitalier. Fabriqués en tôle, mousse ou matériaux absorbants, ils existent en différentes longueurs, formes et niveaux d’atténuation. Indispensables dans les installations performantes, ils améliorent le cadre de vie et la qualité des environnements intérieurs.