La sous-couche de chaussée est une composante essentielle dans la construction et la rénovation des infrastructures routières. Située entre la couche de surface et la plate-forme support, elle a pour rôle de répartir les charges et d'assurer la stabilité de la chaussée. Une conception adéquate de cette couche est cruciale pour prolonger la durée de vie de la route et garantir la sécurité des usagers.

Les matériaux utilisés pour les sous-couches varient en fonction des spécificités du projet et des conditions du sol support. Il est essentiel de choisir des matériaux offrant une bonne portance et une résistance à l'humidité pour éviter les déformations et les dommages prématurés.

Cette page présente une sélection de solutions techniques et de produits spécialisés pour la réalisation de sous-couches de chaussée, destinés aux professionnels du BTP, des collectivités et des aménageurs d'infrastructures routières. Ces solutions visent à optimiser la qualité et la durabilité des chaussées tout en répondant aux exigences techniques et environnementales actuelles.