Le stockage des ordures constitue une étape clé de la gestion des déchets en milieu collectif ou professionnel. Il permet de regrouper temporairement les déchets dans des contenants sécurisés, accessibles et conformes aux normes d’hygiène. Poubelles roulantes, conteneurs enterrés, bornes fixes ou espaces de stockage ventilés sont autant de solutions adaptées à la typologie des sites. Leur choix influe sur la propreté, l’efficacité de la collecte et le confort des usagers. Explorez les équipements conçus pour faciliter le stockage des déchets en toute sécurité.