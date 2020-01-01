Store et rideau intérieurs

Les stores et rideaux intérieurs sont des solutions pratiques et décoratives pour moduler la lumière naturelle et préserver l’intimité des occupants. Qu’ils soient vénitiens, enrouleurs, à bandes verticales ou textiles, ces équipements s’adaptent à tous les styles d’aménagement intérieur, dans le résidentiel comme dans le tertiaire. Faciles à installer, manuels ou motorisés, ils permettent également de limiter les apports solaires et de contribuer au confort thermique. Découvrez les produits disponibles pour équiper vos espaces de manière esthétique et fonctionnelle.