Store et rideau intérieurs
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Les stores et rideaux intérieurs sont des solutions pratiques et décoratives pour moduler la lumière naturelle et préserver l’intimité des occupants. Qu’ils soient vénitiens, enrouleurs, à bandes verticales ou textiles, ces équipements s’adaptent à tous les styles d’aménagement intérieur, dans le résidentiel comme dans le tertiaire. Faciles à installer, manuels ou motorisés, ils permettent également de limiter les apports solaires et de contribuer au confort thermique. Découvrez les produits disponibles pour équiper vos espaces de manière esthétique et fonctionnelle.