Support antivibratoire
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Les supports antivibratoires sont essentiels pour isoler les équipements techniques et limiter la transmission des vibrations vers la structure du bâtiment. Fixés sous des machines, conduits ou éléments suspendus, ils amortissent les mouvements et réduisent les nuisances acoustiques. Disponibles en différentes tailles, résistances et compositions (caoutchouc, ressort, mousse technique…), ces supports s’adaptent à chaque usage : CVC, industrie, bâtiments publics. Retrouvez les solutions efficaces pour protéger vos installations et améliorer le confort global.