Le support de ligne électrique assure le maintien et le guidage des conducteurs aériens, qu’ils soient destinés à la basse, moyenne ou haute tension. Élément clé des réseaux électriques extérieurs, le support de ligne électrique peut prendre la forme de poteaux, consoles, traverses ou bras de suspension, en béton, métal ou matériaux composites. Il garantit la stabilité des câbles face aux contraintes mécaniques, thermiques ou climatiques. Adapté aux lignes urbaines comme rurales, il doit répondre à des normes strictes de résistance, d’isolement et de sécurité. Le support de ligne électrique joue un rôle essentiel dans la fiabilité des réseaux de distribution ou de transport, en assurant une distance suffisante entre les conducteurs et le sol, les bâtiments ou la végétation. Consultez les solutions disponibles pour choisir un support de ligne électrique conforme à votre projet d’installation ou de maintenance.